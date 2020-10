Das Motorenangebot bleibt unverändert. Die Dreizylinder-Benziner (83 PS bis 130 PS) und die Vierzylinder-Diesel (102 PS und 120 PS) treiben allesamt die Vorderräder an. Auf Wunsch steht nun die adaptive Traktionskontrolle "Intelligrip" zur Wahl. Sie passt die elektronischen Fahrhilfen auf Knopfdruck besonderen Begebenheiten an wie etwa Offroadpartien oder Fahrten auf Schnee. Alle Aggregate erfüllen die Abgasnorm 6d.

Optisch fällt der 2017 gestartete Crossland durch das Vizor genannte neue Markengesicht auf. Wie beim kommenden Mokka ist hier eine Einheit aus Leuchten und Kühlergrill stilprägend. Am Heck gibt es nun abgedunkelte Rückleuchten und auf Wunsch eine schwarz glänzende Heckklappe.

Das 4,21 Meter lange Mini-SUV ist in vier Ausstattungsvarianten erhältlich.

In der Business-Edition (ab 17.369 Euro) kommen unter anderem rückenoptimierte AGR-Sitze, LED-Scheinwerfer, Parkpilot sowie ein Apple CarPlay und Android Auto kompatibles Infotainment-System dazu. Die neue GS-Line (ab 20.168 Euro) beinhaltet unter anderem schwarze 17-Zöller sowie ein schwarzes Dach. Dazu gibt es eine Dachreling, LED-Scheinwerfer sowie ebenfalls die rückengerechten AGR-Sitze für Fahrer und Beifahrer. Als Version Ultimate (ab 23.386 Euro) sind unter anderem Toter-Winkel-Warner, Head-up-Display und eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera an Bord. Ebenfalls Teil dieser Ausstattung sind Navi, beheizbare Alcantara-AGR-Sitze, Zweizonen-Klimaanlage und ein schlüsselloses Zugangssystem.

Der überarbeite Opel Crossland steht Anfang 2021 zu Preisen ab rund 15.966 Euro (alle Preise netto) bei den Händlern. Das 4,21 Meter lange Mini-SUV ist in vier Ausstattungsvarianten erhältlich, darunter in der neuen GS-Line. Ab Werk gehören unter anderem Klimaanlage, DAB-Radio sowie Spurassistent, Verkehrsschilderkennung und Geschwindigkeitsregler und -begrenzer zum Serienumfang.

Schicker und mit einer neuen Ausstattungslinie steht der Opel Crossland in den Startlöchern.

