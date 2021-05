So geht es beim Wasserstoff weiter

So geht es beim Wasserstoff weiter

Preise für das in zwei Längen (4,96 5,30 Meter) erhältliche Nutzfahrzeug nennt Opel nicht. Zielgruppe sind Flottenkunden, die das Wasserstoffauto noch in diesem Jahr erhalten sollen.

Der Brennstoffzellen-Transporter wendet sich an Kunden, denen die Reichweite des batterieelektrischen Vivaro-e (bis 329 Kilometer) nicht ausreicht. Zur Langstreckentauglichkeit des Wasserstoffmobils sollen auch die kurzen Tankzeiten von rund drei Minuten für eine komplette Füllung beitragen. Die Brennstoffzellen-Technik dürfte Opel von Symbio beziehen, einem Joint-Venture von Michelin und Faurecia. Auch die Schwestermarken Peugeot und Citroen werden für ihre baugleichen Transporter darauf zurückgreifen.

Opel ergänzt den Batterie-Vivaro durch ein Brennstoffzellenmodell. So soll der Transporter auch Langstrecken absolvieren können.

