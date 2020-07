Elektroautos in Deutschland 2020

Die zweite Generation des 308 ist in Deutschland seit 2013 beziehungsweise seit 2014 (SW) zu haben; 2017 gab es ein leichtes Lifting. 2021 dürfte die dritte Generation starten.

Unverändert bleibt das Benziner-Angebot. Es besteht aus einem 1,2-Liter-Dreizylinder, der in den Ausbaustufen mit 110 PS und 131 PS erhältlich ist. Bei der GTi-Version leistet ein 1,6-Liter-Vierzylinder 263 PS. Diesel-Kunden haben die Wahl zwischen zwei 1,5-Liter-Vierzylinder mit 102 PS und 131 PS. Das bisherige Zweiliter-Top-Aggregat mit 177 PS wird nicht länger angeboten. Die jeweils stärksten Triebwerke sind an eine Achtgang-Automatik gekoppelt, bei den anderen sorgt ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe für die Kraftübertragung. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d.

Zu Preisen ab 18.184 Euro (alle Preise netto) ist der aktualisierte Peugeot 308 nun bestellbar. Die Kombivariante SW kostet mindestens 22.649 Euro. Der kompakte Franzose hat nun ab Werk das digitale Cockpit an Bord, das über ein neues 10-Zoll großes Kombiinstrument verfügt. Peugeot hat zudem die Ausstattungsvariante geändert. Die Die Basisvariante "Access" entfällt, die höheren Linien können jeweils optional um eine "Pack"-Variante mit zusätzlichen Extras ergänzt werden. Außerdem gibt es neue Lackfarben sowie Felgen.

