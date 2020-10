"Grip“ ab 34.650 Euro ist in Kombination mit dem 140 PS-Selbstzünder erhältlich und bietet unter anderem Allwetterreifen, Grip-Kontrolle, Unterfahrschutz und einen digitalen Fahrtenschreiber und DAB-Radio. Die Basisvariante Pro ist ab 28.300 Euro verfügbar.

Peugeot bietet für seinen Transporter Boxer nun neben den Ausstattungslinien Pro und Premium die Varianten Asphalt und Grip an. Bei "Asphalt" ab 31.900 Euro (alle Preise netto) gehören in Verbindung mit dem 120 PS starken Diesel unter anderem eine Doppelsitzbank, Klimaanlage, Navigation, Nebelscheinwerfer und Spurhalteassistent zur Serienausstattung.

