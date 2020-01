Alljährlich bieten zahlreiche Hersteller für ihre gewerblichen Kunden einige Wochen mit besonderen Preisen. So veranstaltet auch Peugeot in diesem Jahr seine Gewerbewochen für die Nutzfahrzeuge Partner, Expert und den großen Transporter Boxer. Im Zeitraum zwischen dem 1. Februar und dem 31. März 2020 können sich Gewerbetreibende zwischen einer Null-Prozent-Finanzierung mit bis zu 48 Monaten Laufzeit oder einem 500-Euro-Tankgutschein entscheiden. Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Mit den Gewerbewochen wollen wir Unternehmen und Dienstleister als starker Partner unterstützen. In diesem Jahr haben wir uns mit dem Tankgutschein noch etwas Zusätzliches einfallen lassen.“

E-Mobilität Testdrives

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw