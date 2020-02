Volkswagen Nutzfahrzeuge optimiert die Geländefähigkeiten des Crafter mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 5,5 Tonnen: Gemeinsam mit Oberaigner bietet der Hersteller ab sofort einen Offroad-Umbau an, der einen permanenten Allradantrieb mit selbstsperrendem Torsen-Mittendifferenzial beinhaltet. Insgesamt soll das System nur 130 Kilogramm auf die Waage bringen und ohne Niveauanhebung auskommen. Damit liegt der Einstieg in den Oberaigner nicht höher als bei einem konventionellen Crafter, was VW Nutzfahrzeuge gerade im Falle von Personentransporter und Ambulanzen als klaren Vorteil bezeichnet. Als mögliche Einsatzgebiete sieht der Konzern dann auch das Bau- und Forstsegment und Personentransporte und Ambulanzen in Bergregionen.

VW Nutzfahrzeuge bietet das Offroad-Paket für den Crafter in Kooperation mit Oberaigner allein für Fahrzeuge mit 130-kW-Motorisierung und Zwillingsbereifung an der Hinterachse an. Wahlweise kann der Allradantrieb mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einer 8-Gang-Automatik gekoppelt werden. Der Umbau ist zudem für alle offenen und geschlossenen Aufbauten und für alle Radstände und Überhänge verfügbar. Optional lassen sich die Oberaigner-Crafter zudem mit einer Hinterachsluftfederung von VB Airsuspension ausstatten.