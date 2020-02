Für den Vortrieb sorgt der bekannte 2,2-Liter-Diesel mit 181 PS, der die Abgasnorm Euro 6d erfüllt. Der Vierzylinder ist wahlweise mit Hinterrad- oder zuschaltbarem Allradantrieb sowie Getriebeuntersetzung und Sperrdifferential erhältlich. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Als Option steht eine Sechsstufen-Automatik zur Wahl. Ab Werk hat der Pickup unter anderem Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage und eine beheizbare Frontscheibe an Bord.

Der koreanische Hersteller Ssangyong stellt seinem Pickup Musso eine Langversion (Grand) zur Seite. Diese streckt sich auf eine Länge von 5,40 Metern und übertrifft damit die Standardvariante um 31 Zentimeter. Die Pritsche kommt beim Grand Musso auf eine Länge von 1,61 Meter. Das Ladevolumen beträgt 1,44 Kubikmeter und die Zuladung steigt dank serienmäßiger Schwerlastreifen und Blattfedern an der Hinterachse auf bis zu einer Tonne. Der Grand Musso startet zu Preisen ab 27.134 Euro (alle Preise netto) und ist damit 6.974 Euro teurer als der 5,09 Meter lange Musso.

Wer einen Pickup für die Arbeit benötigt, ist froh um eine lange Ladefläche und um ordentliche Zuladungswerte. Diesen Anforderungen von gewerblichen Kunden will nun der Ssangyong Grand Musso Rechnung tragen.

E-Mobilität Testdrives

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw