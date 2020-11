Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Neben BEVs genießen auch elektrisch angetriebene Plug-in-Hybride das Privileg, ein E am rechten Kennzeichenende tragen zu dürfen. Dem Porsche Cayenne E-Hybrid blieb diese Ehre aufgrund seiner zu geringen E-Reichweite bisher jedoch verwehrt. Dank neuer Akkuzellen ist nun die Kapazität der Traktionsbatterie von 14,1 auf 17,9 kWh gestiegen, was wiederum die NEFZ-Reichweite der einfachen Version mit 462 PS Systemleistung auf 56 und die des Turbo S (680 PS) auf 53 Kilometer erhöht. Damit erfüllen alle PHEV-Varianten des Cayenne die Voraussetzung einer E-Kennzeichnung, die unter anderem mit einer reduzierten Dienstwagenbesteuerung einhergeht. Zugleich sinken die Normverbräuche – beim einfachen E-Hybrid von 3,1 auf 2,4 sowie beim Turbo S von 3,7 auf 3,2 Liter.

