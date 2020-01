Mehr für Astra und Co

Sondermodelle Opel Mehr für Astra und Co

Porsche hat den ab März erhältlichen GTS 4.0 zudem mit einigen Dynamik-Schmankerln angereichert. Dazu gehören 20-Zoll-Räder, eine verstärkte Bremsanlage mit vorne 35 und hinten 33 Zentimeter großen, gelochten Stahlscheiben sowie das PASM-Sportfahrwerk mit Tieferlegung. Außerdem sind das Sport-Chrono-Paket, eine adaptive Motorlagerung sowie das Torque Vectoring mit mechanischer Hinterachs-Differenzialsperre an Bord. Zu den weiteren Besonderheiten gehören eine Sportauspuffanlage mit aktiver Klappensteuerung und diverse Schwarzakzente in der Außenhaut. Zudem empfängt der GTS 4.0 seine Gäste mit den Sportsitzen und Alcantara im Innenraum.

Die im Sommer 2019 von Porsche für 718 Boxster und Cayman eingeführte GT4-Version mit Sechszylindermotor scheint größeren Anklang gefunden zu haben. Den gleichen Motor wird Porsche künftig auch in Kombination mit den sportlichen GTS-Varianten in einer allerdings etwas schwächeren Version anbieten. Die Preise für den neuen 718 Cayman GTS 4.0 starten bei rund 70.000 Euro netto, den Boxster gibt es ab rund 70.600 Euro netto.

Ab März bietet Porsche den 718 Cayman GTS auch in der Version 4.0 an.

1/6 Ab März bietet Porsche den 718 Cayman GTS auch in der Version 4.0 an. Foto: Porsche

E-Mobilität Testdrives

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw