Porsche Macan 4/Turbo Keine Kompromisse beim Antrieb

Mitte des Jahres kommt der neue Macan ausschließlich mit E-Antrieb. Dabei hat der neue Macan keine Schraube mehr mit dem alten gemeinsam. Dennoch sieht man sofort: Das ist ein Macan. Gut zehn Zentimeter länger streckt er sich jetzt (4,78 m), ist etwas breiter und minimal flacher. Ganz schön mutig. Schließlich ist der Macan neben dem Cayenne der Goldesel der Familie. Seit 2013 über 800.000 Mal verkauft, hat der Sport-SUV bei Porsche die meisten weiblichen Käufer, den höchsten Neukundenanteil - und erwirtschaftet auch mit den höchsten Deckungsbeitrag.

Porsche Macan mit cw-Wert 0,25

Einen klassischen Kühlergrill gibt es nicht mehr. Die Räder (20 bis 22 Zoll) sind ebenfalls strömungsoptimiert. Der cW-Wert beträgt 0,25. Im Vergleich zum aktuellen Macan (0,37) bedeutet das mindestens 85 Kilometer mehr elektrische Reichweite.

Mehr Platz durch E-Antrieb

Der Umstieg auf Stromantrieb lässt viel Raum für neue Ideen, vor allem aber für die Passagiere. Die können hinten nun 540 bis 1.348 Liter Gepäck einladen, zudem gibt es vorne, unter der auf Knopfdruck öffnenden Haube, ein zusätzliches 84 Liter-Fach (Frunk) zum Verstauen von Ladekabeln und kleinen Taschen. Gegenüber dem Vorgänger bietet der Macan 4 insgesamt 136 Liter mehr Ladevolumen. Da auch der Radstand um üppige 86 Zentimeter zulegt, wird es innen schön luftig. Auf der Rückbank wächst die Beinfreiheit gefühlt um mindestens eine halbe Klasse, insgesamt sitzen alle Passagiere etwas tiefer. In einem Ambiente, das zwar komplett neu ist, aber typisch Porsche bleibt. Auch hier drin erinnert vieles an den Taycan. Wie die drei Bildschirme, einer davon für den Beifahrer. Schaut er Filme, verhindert eine Spezialfolie, dass der Fahrer ihm etwas abguckt. Erstmals gibt es im Macan ein Head-up-Display. Augmented Reality-Technologie projiziert virtuelle Elemente wie Navigationspfeile zum Greifen nahe in die Scheibe. Das neue Betriebssystem nutzt ab sofort Android Automotive OS, Apps wie Spotify lassen sich herunterladen, per QR-Code wandern die eigenen Playlists in den Macan.

Porsche Macan kommt in zwei Leistungsstufen

Apropos: Porsche bietet den Macan zunächst in zwei Leistungsstufen an. Mit 300 kW/408 PS und 470 kW/639 PS beim „Turbo”. Das rund 2,3 Tonnen schwere Topmodell soll mit der Kraft von 1.130 Newtonmetern in 3,3 Sekunden auf Tempo 100 katapultieren und maximal 260 km/h erreichen. Seine Power verteilt der Macan 4 stets über zwei E-Motoren an beide Achsen. Modelle mit Heckantrieb folgen. Zudem verspricht Porsche eine Fahrdynamik auf Sportwagen-Niveau.

Reichweite bis zu 613 Kilometer

Gespeist werden die permanent erregten Synchronmotoren aus einer 100-kWh-Batterie im Tiefparterre. Porsche verspricht eine Reichweite von bis zu 613 Kilometer für den Macan 4 und bis zu 591 Kilometer für den Turbo. Da der E-Antrieb auf einer 800-Volt-Architektur basiert, ist ein Aufladen von 20 auf 80 Prozent mit bis zu 270 kW in 21 Minuten möglich.

Einstiegspreis liegt bei 70.672 Euro

Viel Technik, für viel Geld. Mit mindestens 70.582 Euro startet der Macan 4 knapp 12.000 Euro über dem jetzigen Einstiegsmodell. Fairerweise sei gesagt: mit deutlich mehr Power und Ausstattung. Der Turbo verlangt mit 96.282 Euro ebenfalls ein extrem dynamisches Festgeldkonto.

Porsche Macan - Technische Daten:

Fünftüriger Elektro-SUV mit Allradantrieb und 800 Volt-Architektur; Länge: 4.78 m, Breite: 1.94 m, Höhe: 1.62 m, Radstand: 2.89 m. Kofferraumvolumen hinten 540 - 1348 Liter, Kofferraumvolumen vorne 84 Liter



Elektroantrieb, 300 kW/408 PS, maximales Drehmoment 650 Nm, Automatikgetriebe, Lithium-Ionen-Batterie mit 100 kWh, Leergewicht 2.300 kg, Anhängelast 2000 kg, 0-100 km/h: 5,2 s, Vmax: 220 km/h, max. Reichweite 613 Kilometer (WLTP)



Preis: ab 70.582 Euro





Porsche Macan Turbo

Elektroantrieb, 470 kW/639 PS, maximales Drehmoment 1.130 Nm, Automatikgetriebe, Lithium-Ionen-Batterie mit 100 kWh, Leergewicht 2300 kg, Anhängelast 2000 kg, 0-100 km/h: 3,3 s, Vmax: 260 km/h, max. Reichweite 591 Kilometer (WLTP).



Preis: ab 96.282 Euro

Porsche Macan – Kurzcharakteristik:

Warum: weil auch im E-Macan hundert Prozent Porsche stecken

Warum nicht: weil der Preis vielen den Stecker ziehen wird

Was sonst: Audi Q6 e-tron, BMW IX3, Maserati Folgore Q4

Wann kommt er: ab Mitte 2024, bestellbar ab sofort