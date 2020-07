Top 10 in Firmenflotten

Unverändert bleibt das Angebot an Benzinern. Die Auswahl reicht vom 300 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder (nur Range Rover Sport) bis zum 5,0-Liter-Kompressor-V8 mit bis zu 565 PS. Nominell sparsamste Variante ist ein Plug-in-Hybrid auf Vierzylinderbasis mit 404 PS Systemleistung.

Mit neuen Dieselmotoren gehen die Luxus-SUVs Range Rover und Ranger Rover Sport ins neue Modelljahr. In beiden Allradern ersetzen neue 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit Mildhybrid-Technik die bisherigen V6-Motoren. Die schwächste Variante kommt auf 249 PS, die mittlere auf 300 PS und die Top-Ausführung leistet 350 PS. Der Verbrauch soll bei der stärksten Variante knapp unter 9 Litern pro 100 Kilometern liegen (Range Rover Sport).

