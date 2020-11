Top 10 Bestseller in Firmenflotten 2020

Doch wirklich durchgesetzt haben sich die großen SUV mit Steckdosenanschluss in der Flotte noch nicht. In der von Dataforce erstellten Segment-Top-Ten findet sich als einziger Plug-in ­Hybride der BMW X5 45e. Der allerdings hat sich auf Anhieb zum meistverkauften Modell unter den großen SUV gemausert.

Große, schwere SUV spielen im Flotten-Business nur eine Nebenrolle. Die Chefetage steigt hier gern ein, Führungskräfte, bei denen es nicht auf Verbrauch oder TCO ankommt. Wobei sich gerade in dieser Fahrzeugklasse einiges tut. Zwar werden etliche große Diesel momentan ausgemustert, etwa der V8 des VW Touareg oder die M50-Modelle von BMW . Deren Stelle nehmen zumindest bei VW potente Benziner mit Plug-in-Technik ein. Bei BMW ist für den Sportdiesel noch kein Ersatz in Sicht.

Mitarbeiter in gehobenen Positionen wählen gerne einen großen SUV anstatt einer Luxuslimousine. Wir zeigen, welche Modelle besonders gut ankommen.

1/10 Platz 10 : BMW X7 (neu in den Top Ten). Marktanteil laut Dataforce: 2,7 Prozent. Beliebtester Motor bei Firmenwagen: xDrive M50d (400 PS).

