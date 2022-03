Dass viele Unternehmen Rauchen im Firmenwagenwagen verbieten, liegt eher weniger am Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Meist wollen sich die Flottenbetreiber den Ärger bei der Rückgabe des Leasingwagens und die damit verbundenen Reinigungskosten sparen. Jetzt hat der Bundesrat entschieden, einen Gesetzesentwurf für ein Rauchverbot im Auto im Bundestag einzubringen. Der Gesetzentwurf wird nun über die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet. Wann hierüber entschieden wird ist noch nicht bekannt. Er sieht ein Rauchverbot vor, wenn Kinder und Schwangere mitfahren. Begründet wird die Initiative mit den schädlichen Folgen durch Passivrauchen, an denen jedes Jahr weltweit 166.000 Kinder sterben würden. In Autos sei die Konzentration der gesundheitsschädlichen Stoffe aus Tabakrauch besonders hoch. Der Gesetzesentwurf sieht Bußgelder von 500 bis 3.000 Euro bei Verstößen vor.

Ein Gesetzentwurf will den blauen Dunst aus dem Auto verbannen, sofern Kinder und Schwangere mitfahren.

