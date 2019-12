Der von nun an regelmäßig aktualisierte Indexwert soll die Einschätzung der Reisetauglichkeit von E-Autos verbessern. Bislang muss man dabei auf die nicht immer realistischen Verbrauchsangaben der Hersteller zurückgreifen sowie die maximale DC-Ladeleistung berücksichtigen. Diese steht aber in der Regel nur für eine kurze Dauer zur Verfügung.

Der Porsche Taycan wird von der US-Umweltbehörde besser für lange Strecken eingestuft als die Modelle von Tesla. Somit ist er in der Praxis das beste elektrische Reiseauto.

