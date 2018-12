896 Renault Kangoo Rapid, Trafic und Master übernimmt der Spezialist für Facility Services und Management ISS (International Service System) ab 2019. Das Unternehmen stellt die Renault Transporter seinen Servicetechnikern zur Verfügung, die deutschlandweit im Auftrag der Deutschen Telekom im Einsatz sind. Das Unternehmen zählt mit 488.000 Mitarbeitern weltweit zu den führenden Anbietern für Facility Services und ist in 75 Ländern aktiv.

Der Facility-Dienstleister ISS nimmt 900 Renault Transporter in die Flotte auf.

Who is Who Pkw