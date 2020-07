Elektrisch in die Umweltzone

Den Antrieb übernimmt ein 67 PS starker Elektromotor, der von einer 33 kWh großen Batterie mit Strom versorgt wird. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 120 Kilometern an (WLTP), die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Preise nennt der Hersteller nicht, für die übrigen Varianten starten sie bei rund 60.000 Euro plus Mehrwertsteuer inklusive Batterie.

Renault bietet den E-Transporter Master Z.E. nun auch in einer neuen Fahrgestell-Variante für Aufbauhersteller an. Zur Wahl stehen zwei Längenvarianten mit 5,56 Meter und 6,20 Meter, das Einsatzspektrum reicht vom Pritschenwagen bis zum Lieferwagen mit Kofferaufbau. Die Nutzlast vor Umbau liegt bei 1.600 Kilogramm.

