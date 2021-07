Es gibt etliche ähnliche Apps, die allerdings unqualifizierte Adressen nennen. Die Entwickler von Drive & Dine dagegen betonen, dass ihre App Restaurants und Gasthöfe entlang der gewählten Strecke wählt , die nach vorgegebenen Qualitätskriterien und mit einem gewissen Anspruch bezüglich Küche und Ambiente ausgewählt seien. Bereits die kostenlose Grundversion bietet eine große Auswahl an Filtern. In der 4,49 Euro teuren Premium-Version können Nutzer Favoriten und Routen speichern. Weitere Vorteile sind geplant.

Wer kennt das nicht: Man ist auf der Autobahn unterwegs und plötzlich überkommt einen der Heißhunger auf eine leckere Pizza. Oder einen feinen Rehbraten. Oder man würde jetzt gerne in Ruhe bei einem Kuchen in einem netten Café ein paar Mails schreiben, abseits vom Lärm der Autobahn. Die kostenlose App Drive & Dine ( fürApple/iOS ; Android ab September) soll weiterhelfen. Sie listet 1.500 ausgewählte Restaurants auf, die allesamt in der Nähe einer Autobahnausfahrt liegen. Der Nutzer kann die Liste filtern, ganz nach seinen gastronomischen Wünschen.

