Im brandenburgischen Wusterhausen/Dosse startet nun der Probebetrieb eines autonomen Kleinbusses auf öffentlichen Straßen. Der EasyMile EZ10 des französischen Herstellers Ligier verbindet die Ortsmitte der 6.000-Einwohner-Gemeinde mit einem Verbrauchermarkt, später soll auch eine Siedlung am Stadtrand angefahren werden. Der sogenannte "People Mover", der auch bei einem vergleichbaren Pilotprojekt der Deutschen Bahn in Bayern eingesetzt wird, verfügt über sechs Sitzplätze und ist bis zu 15 km/h schnell. Mit dem auf ein Jahr ausgelegten Test will die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordbrandenburg herausfinden, wie automatisierter Verkehr in ländlichen Regionen funktioniert. Grundlage für den Probebetrieb sind Gutachten des Dekra Technology Center (DTC) in Klettwitz.

