Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Sixt SE: "Wir freuen uns, dass wir Siemens erneut mit unseren innovativen Services und Konzepten von Sixt überzeugen konnten. Mobilität beschränkt sich heutzutage nicht einfach nur auf die Bereitstellung eines Fahrzeugs. Maßgeblich sind reibungslose Prozesse sowie bedarfsgerechte Lösungen. Deshalb nutzen wir neueste Technologien, um ein Höchstmaß an Flexibilität und auch Kostenkontrolle zu ermöglichen.“

Thorsten Eicke, Vice President Global Mobility Services bei der Siemens AG: "Mit dem neuen digitalen Ansatz werden unsere Nutzer nun per App die Fahrzeuge öffnen können, und die Grenze zwischen klassischem Mietwagen und Carsharing wird verschwinden." Siemens und Sixt arbeiten ebenso an einer auf Blockchain-Technologie basierenden End-to-End Lösung und Abrechnung für die Siemens-Nutzer. Grundsätzlich stehe hierbei insbesondere die verstärkte Nutzung von Elektromobilität im Fokus.

Sixt stellt Siemens im Rahmen der Zusammenarbeit zahlreiche weitere innovative Services zur Nutzung bereit. So steht der Sixt Digital Self-Service an ausgewählten Flughäfen zur Verfügung. Dabei können die Mitarbeiter des Technologiekonzerns ihr Sixt-Fahrzeug via App reservieren, auswählen und vor Ort direkt öffnen. Der Umweg zur Schlüsselabholung am Counter entfällt.

Robert Suchy, Corporate Vice President Corporate Procurement Categories der Siemens AG: "Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet der Dinge verändern unsere Arbeitswelt massiv. Daher treiben wir für die Mobilität unserer Mitarbeiter innovative Lösungen voran. Sixt hat uns durch seine neuen digitalen Ansätze in Deutschland aufgezeigt, dass ein End-to-End Ansatz in der Autovermietung perfekt zu der Siemens-internen Prozesslandschaft passt."

Siemens wird künftig auf die große Bandbreite an Mobilitätslösungen von Sixt zugreifen, um seinen Mitarbeitern das passende Transportmittel für ihren augenblicklichen Bedarf bieten zu können. Wesentliche Kriterien seien die hochwertige Fahrzeugflotte von Sixt und die digitalisierten Prozesse rund um jede Anmietung gewesen. Zu diesem Zweck wird Sixt die Möglichkeit der Reservierung über das Buchungstool SAP Concur bieten. Damit erhalte Siemens einen vollständigen, automatisierten Überblick über sämtliche Reisekosten im Unternehmen.

