Die Sixt Leasing SE erhält mit der Hyundai Capital Bank Europe (HCBE), einem Joint Venture der Santander Consumer Bank und der Hyundai Capital Services, einen neuen Großaktionär. Die Vereinbarung sieht vor, dass HCBE sämtliche Anteile der Sixt SE an der Sixt Leasing SE in Höhe von 41,9 Prozent gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von 18,00 Euro je Aktie erwirbt. Dazu will IHCBE freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt Leasing SE abgeben.

Falls Kaufvertrag und Übernahmeangebot noch vor der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen werden, wird sich der Preis in Abhängigkeit von dem im geprüften Konzernabschluss der Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 jeweils um bis zu 0,90 je Aktie erhöhen.