Auch bei der Größe der Batterie haben Kunden eine Wahl und können sich zwischen mehr oder weniger Kapazität entscheiden. Der Einstieg beginnt mit 55 kWh, die mittlere Batterie hat einen Energieinhalt von 62 kWh und die größte kommt auf 82 kWh. Die Reichweite soll zwischen 350 und 500 Kilometern betragen. Die Reichweite des Allradlers beträgt bis zu 460 Kilometer. An einer Gleichstromsäule kann der Enyaq iV bis zu 125 kW laden.

Skoda bietet für den Enyaq iV unterschiedlich starke E-Motoren sowie als Option Allradantrieb an. Das Einstiegsmodell kommt auf 148 PS, außerdem sind 180 PS und 204 PS starke E-Motoren im Angebot. Standardmäßig sitzt der jeweilige E-Motor auf der Hinterachse und treibt die Hinterräder an. Beim Allradantrieb kommt vorne ein 57 PS- oder ein 102 PS-Motor hinzu, so dass der Enyaq iV im Maximum über eine Leistung von 306 PS verfügt. Hier gelingt der Standardspurt in 6,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt.

Skoda will mit dem neuen Enyaq iV den E-Auto-Markt aufmischen. Vergleichsweise günstige Preise und viel Platz sind seine Trümpfe.

