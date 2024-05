Skoda Flotten gewinnen Relevanz

"Flotten gewinnen für Škoda Auto Deutschland immer mehr an Relevanz. 2023 lag der Anteil gewerblicher Neuzulassungen bei uns so hoch wie nie zuvor, entsprechend ist der Stellenwert dieses Segments für uns", erklärte Dr. Tim Steiskal, Leiter Vertrieb bei Škoda Auto Deutschland. Entsprechend gut ausgestattet war dann auch die Skoda-Testflotte beim Business-Event im Baden Airpark. Hier konnten die rund 70 Fuhrparkverantwortlichen kompakt an einem Tag die neuesten Flottenmodelle der Marke kennenlernen. Darunter die neuen Generationen des Škoda Superb und Kodiaq, der aufgewertete Octavia sowie der batterieelektrische Enyaq des neuen Modelljahres.

Darüber hinaus informierten Experten von Škoda Leasing über die kommende Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen und Fuhrpark. Inka Pichler, Head of Legal Fleet der Kanzlei Voigt und Verbandsjuristin des Bundesverbands Betriebliche Mobilität, sprach über aktuelle Neuerungen und Grundlagen der Halterhaftung im Fuhrpark. Hans Holczer, ehemaliger Teammanager im Profiradsport, bot interessante Einblicke in die Herausforderungen am Steuer eines Begleitfahrzeugs in einem Profi-Peloton.