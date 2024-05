Fahrbericht Skoda Octavia Mehr Zylinder, höherer Preis

Wenn Skoda seinen Bestseller Octavia wieder einmal überarbeitet und mit etwas geschärfter Optik in die Schauräume der Händler stellt, fragt man sich schon: warum eigentlich? Über sieben Millionen Octavia liefen in Mlada Boleslav vom Band, das Modell ist in sieben Ländern das meistverkaufte Fahrzeug und auf deutschen Straßen fast so präsent wie der VW Golf. Aber bekanntlich ist in der Automobilbranche nichts gefährlicher als sich im eigenen Erfolg auszuruhen. Außerdem ist die vierte Generation auch schon wieder gut vier Jahre alt, da können Ingenieure und Designer ruhig nochmals ran.

Optisch kaum Veränderungen bei Octavia

Im Ergebnis präsentiert sich der Wagen optisch etwas frischer, mit neuen Scheinwerfern, die nun serienmäßig mit LED-Technik die Straße ausleuchten, auf Wunsch sogar mit Matrix-Technik. Ein paar optische Kniffe hier und da - beispielsweise verlängern neue Front- und Heckschürzen sowohl Kombi als auch Limousine um neun Millimeter – neue Farben und Räder, das war’s dann.

Foto: Skoda Neue Räder und neue Farben runden die Facelift-Maßnahmen ab.

Umfangreiche technische Updates

Das technische Update fällt dagegen etwas umfangreicher aus und ist zumindest in den höheren Ausstattungsniveaus sofort beim Einsteigen zu erkennen. Der Octavia wird digitaler. Was bedeutet, dass er anstelle des bisherigen analogen Kombiinstruments immer einen 10 Zoll großen Bildschirm sowie einen ebenfalls 10 Zoll großen Zentralbildschirm bekommt. Bei den teureren Versionen sitzt sogar ein 13-Zoll-Display auf der Mittelkonsole. Das Ganze wird flankiert von mehr USB-C-Anschlüssen, die Handys mit 45 Watt mit Strom versorgen. Und Updates lädt der Wagen künftig over the air, was die Fahrt in die Werkstatt erspart.

Gute Menüstruktur, schnelle Prozessoren

Die Technik stammt aus dem großen Volkswagen-Baukastenregal und wird unter anderem im neuen VW Passat und Tiguan oder auch im Superb eingesetzt. Klare Optik, schnelle Prozessoren und eine überlegte Menüstruktur erleichtern den Umgang mit dem Auto spürbar. So sind jetzt häufig genutzte Funktionen schneller erreichbar. Der Aus-Schalter für den ungeliebten Tempobimmler etwa, der hier allerdings eher dezent Alarm schlägt, wenn die erlaubte Geschwindigkeit überschritten wird.

Foto: Skoda Der Octavia wird digitaler. Das analoge Kombiinstrument ersetzt ein 10-Zoll-Display, bei den teureren Versionen sitzt ein 13-Zoll-Display auf der Mittelkonsole.

Sprachsteuerung funktioniert zuverlässig

Die Digitaloffensive flankiert Skoda mit den bei neuen Modellen mittlerweile üblichen Funktionen. Dank KI gibt sich der Wagen verständig und liest den Passagieren ihre Wünsche fast schon von den Lippen ab. Wer‘s also mag und nicht auf dem Display herumtatschen will, sagt dem Auto, was es tun soll. Die Heizung wärmer oder kälter stellen, die Farbe der Innenraumbeleuchtung ändern oder eine Pizzeria in der Umgebung suchen. Klappt alles dank ChatGPT und ständiger Internetverbindung prima. Nur die Pizza muss man noch selbst bestellen.

Verbesserte Version der My-Skoda-App

Flankiert wird das Ganze von neuen Apps wie Pay to Park oder Pay to Fuel, über die man Parkgebühren bezahlt oder sich an der Tankstelle das Anstehen an der Kasse erspart. Und dann gibt’s eine überarbeitete Version der My-Skoda-App, die alle Infos des Fahrzeugs anzeigt. Die App ist praktisch, um schnell zu checken, ob der Tank noch voll oder der Wagen abgeschlossen ist. Und falls es sich Nachbars Katze schon wieder auf der warmen Motorhaube bequem macht: Die Hupe lässt sich auch übers Smartphone aktivieren.

Foto: Skoda Auf der Landstraße pendelt sich der Verbrauch des Benziners bei knapp über 5 Litern ein.

Die Skoda Octavia TDI mit 115 oder 150 PS bleiben

Motorenseitig hat Skoda aufgeräumt. Leistungsmäßig geht’s wie bisher bis 265 PS. Auch die beiden TDI mit 115 oder 150 PS bleiben im Programm. Doch am unteren Ende der Skala haben die Tschechen den nie wirklich beliebten Dreizylinder gegen einen Vierzylinder getauscht. Diesen 1.5 TSI gibt’s als Handschalter mit 115 oder 150 PS Leistung, oder für 2.185 Euro (alle Preise netto) Aufpreis als Mildhybride mit DSG-Getriebe. Dann speichert eine Minibatterie beim Ausrollen oder Bremsen elektrische Energie, die dann ein Starter-Generator nutzt, um den Verbrenner beim Anfahren oder Beschleunigen zu unterstützen. Wird wenig Leistung benötigt, schaltet der Motor zwei Zylinder ab, geht man vom Gas, wird das Aggregat ganz abgeschaltet. Die Technik ist millionenfach bewährt und funktioniert auch hier einwandfrei. Was bedeutet: Auf der Landstraße pendelt sich der Verbrauch bei knapp über 5 Litern ein.

Skoda Octavia: Preise um fast 10 Prozent gestiegen

Wie bei jedem Facelift empfiehlt sich ein Blick in die Vergangenheit. Bis die Einstiegsausstattung Select in einigen Monaten erhältlich ist, kostet der günstigste Octavia als 115 PS starker Benziner 25.824 und als Diesel mindestens 28.933 Euro. Das sind also rund 2.311 Euro oder fast zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Ähnlich eingerichtet kostet der verbesserte Octavia aber eher ein paar Euro weniger.

Das letzte Facelift wird es wohl nicht sein. Denn dass Skoda eine fünfte Generation des Octavia auflegt, ist mehr als fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass das Modell bis zum Verbrenner-Aus im Jahr 2035 durchhalten muss.

Skoda Octavia – Technische Daten

Viertürige Kompakt-Limousine

Länge: 4.70 m

Breite: 1.83 m (mit Außenspiegel: 2.00 m)

Höhe: 1.47 m

Radstand: 2.69 m

Anhängelast gebr: 1.300-1.500 kg

Kofferraum: 600-1.555 l l

1.5 TSI (115 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.498 cm3/4

Leistung: 115 PS

Drehmoment: 220 Nm/1.500 U/min

6-Gang-Schaltung

Frontantrieb

0-100 km/h: 10,4 s

Vmax: 203 km/h

Verbrauch: 4,8 l S/100 km

CO2-Ausstoß: 109 g/km

Preis: 25.824 Euro (Selection)

1.5 TSI mHEV DSG: 28.008 Euro

1.5 TSI (150 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.498 cm3/4

Leistung: 150 PS

Drehmoment: 250 Nm/1.500 U/min

6-Gang-Schaltung

Frontantrieb

0-100 km/h: 8,5 s

Vmax: 229 km/h

Verbrauch: 4,9 l S/100 km

CO2-Ausstoß: 111 g/km

Preis: 28.067 Euro (Selection)

1.5 TSI mHEV DSG: 30.252 Euro

2.0 TSI (204 PS und 265 PS)

Daten liegen noch nicht vor

2.0 TDI (115 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.968 cm3/4

Leistung: 115 PS

Drehmoment: 300 Nm/1.600 U/min

6-Gang-Schaltung

Frontantrieb

0-100 km/h: 10,0 s

Vmax: 214 km/h

Verbrauch: 4,0 l D/100 km

CO2-Ausstoß: 104 g/km

Preis: 28.933 Euro (Selection)

2.0 TDI (150 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.968 cm3/4

Leistung: 150 PS

Drehmoment: 360 Nm/1.600 U/min

7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik

Frontantrieb

0-100 km/h: 8,5 s

Vmax: 228 km/h

Verbrauch: 4,1 l D/100 km

CO2-Ausstoß: 108 g/km

Preis: 31.706 Euro (Selection)

Skoda Octavia Combi – Technische Daten

Fünftüriger Kompaktkombi

Länge: 4.70 m

Breite: 1.83 m (mit Außenspiegel: 2.00 m)

Höhe: 1.469 m

Radstand: 2.69mm

Anhängelast gebr: 1.300-1.500 kg

Kofferraum: 640–1.700 l

1.5 TSI (115 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.498 cm3/4

Leistung: 115 PS

Drehmoment: 220 Nm/1.500 U/min

6-Gang-Schaltung

Frontantrieb

0-100 km/h: 10,5 s

Vmax: 203 km/h

Verbrauch: 4,8 l S/100 km

CO2-Ausstoß: 109 g/km

Preis: 31.430 Euro (Selection)

1.5 mHEV DSG: 26.412 Euro

1.5 (150 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.498 cm3/4

Leistung: 150 PS

Drehmoment: 250 Nm/1.500 U/min

6-Gang-Schaltung

Frontantrieb

0-100 km/h: 8,6 s

Vmax: 226 km/h

Verbrauch: 4,9 l S/100 km

CO2-Ausstoß: 111 g/km

Preis: 34.100 Euro (Selection)

1.5 TSI mHEV DSG: 30.840 Euro

2.0 TSI (204 PS und 265 PS)

Daten liegen noch nicht vor

2.0 TDI (115 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.968 cm3/4

Leistung: 115 PS

Drehmoment: 300 Nm/1.600 min

6-Gang-Schaltung

Frontantrieb

0-100 km/h: 10,1 s

Vmax: 208 km/h

Verbrauch: 4,0 l D/100 km

CO2-Ausstoß: 104 g/km

Preis: 29.521 Euro (Selection)

2.0 TDI (150 PS)

Hubraum/Zylinder: 1.968 cm3/4

Leistung: 150 PS

Drehmoment: 360 Nm/1.600 U/min

7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik

Frontantrieb

0-100 km/h: 8,6 s

Vmax: 225 km/h

Verbrauch: 4,1 l D/100 km

CO2-Ausstoß: 108 g/km

Preis: 32.294 Euro (Selection)

Skoda Octavia – Kurzcharakteristik

Warum: Wo gibt’s in dieser Klasse mehr Platz fürs Geld?

Warum nicht: Weil ihn Hinz und Kunz fährt

Was sonst: Honda Civic, Opel Astra, VW Golf

Wann kommt er: ab Mai bestellbar