Skoda erweitert das Motorenangebot des Octavia RS. Neben dem 2,0-Liter-TSI mit 242 PS in Verbindung mit Frontantrieb ab 32.386 Euro (alle Preise netto) ist nun auch der neue 2.0-Liter-TDI mit 200 PS in der RS-Version erhältlich. Der Diesel steht sowohl für die Limousine als auch die Combivariante zur Wahl und kann mit Front- oder Allradantrieb geordert werden. Die Limousine startet ab 32.941 Euro, die 4x4-Version kostet ab 33.529 Euro. Für den Kombi werden jeweils 1.563 Euro Aufpreis fällig.

Der Octavia RS 2.0 TDI kommt auf 400 Nm und absolviert in der Allradversion den Standardspurt in 6,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei Tempo 243 (Limousine) beziehungsweise 238 (Combi) erreicht. Den Durchschnittsverbrauch gibt Skoda mit jeweils 5 Litern an. Die Varianten mit Frontantrieb verbrauchen im Schnitt 4,4 Liter, ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei 249 und 245 km/h. Die Kraftübertragung übernimmt bei allen Versionen ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Sportfahrwerk und Progressivlenkung gehören zum Serienumfang. Außerdem im Preis enthalten sind unter anderem spezifische Front- und Heckschürzen, schwarze 18-Zöller sowie schwarzen Applikationen am Kühlergrill, an den Außenspiegelkappen und den Fensterrahmen. Ebenfalls ab Werk gehören unter anderem beheizbare Sportsitze, Matrix-LED-Scheinwerfer und eine Fahrprofilauswahl inklusive RS-Modus zur Ausstattung.