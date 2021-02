Neuer Look, neue Motoren

Der auf 500 Einheiten limitierte Fünftürer kann zu Preisen ab 28.403 Euro (alle Preise netto) über die Skoda -Händler geordert werden. Den Kundenvorteil gegenüber dem vergleichbaren Serienmodell gibt der Hersteller mit 1.806 Euro an.

Skoda lässt den Scala von Allgäuer Tuner Abt veredeln. Der per Hand geschaltete 1,5-Liter-Benziner des Sondermodells "Edition S" kommt dank Chip-Tuning auf 190 PS und 290 Nm. Ein Sportfahrwerk und Sportreifen auf 18-Zoll-Felgen sollen die Leistung in Fahrdynamik umsetzen. Dazu kommen Heck- und Dachkantenspoiler sowie ein Diffusor-Element am Heck.

