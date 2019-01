So viel kostet der neue Kompaktwagen

Preise Mazda 3 (2019) So viel kostet der neue Kompaktwagen

Die Baureihen Fabia und Octavia bietet Skoda ab sofort auch als Sondermodelle Soleil an. Neben einigen Extras bieten sie laut Hersteller einen Preisvorteil von mehr als 2.521 Euro (alle Preise netto). Alle Soleil-Modelle zeichnen sich durch Leichtmetallräder, spezielle Textilsitzbezüge, Lederlenkrad, getönte Fondscheiben, Klimaautomatik, DAB+-Radioempfang und Bluetooth-Freisprechanlage aus. Abhängig von Motorisierung und Baureihe gibt es weitere Extras wie Abstandstempomat oder Sitzheizung vorne. Der Steilheck-Fabia ist in Kombination mit dem 75 PS starken Basisbenziner in der Ausstattung Soleil ab rund 14.117 Euro zu haben, die Kombiversion ab 14.705 Euro. Die Octavia Limousine startet mit dem 115 PS starken 1.0 TSI bei 20.756 Euro, die Kombiversion bei 21.428 Euro. Während abhängig von der Wahl zusätzlicher Ausstattungspakete beim Fabia ein Preisvorteil von bis zu 2.773 Euro möglich ist, liegt dieser im Fall des Fabia bei über 2.941 Euro.

Who is Who Pkw