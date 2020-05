Blick in den toten Winkel

Neuer Kia-Assistent Blick in den toten Winkel

Luxus-SUV legen am stärksten zu

Motorleistung von Neuwagen Luxus-SUV legen am stärksten zu

Blick in den toten Winkel

Luxus-SUV legen am stärksten zu

Ssangyong ergänzt das Motorenangebot des Mini-SUV Tivoli um einen Dreizylinder. Der 1,2-Liter-Benziner leistet 128 PS und leitet seine Kraft über ein Sechsgang-Schaltgetriebe an die Vorderräder. Der Verbrauch liegt bei 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Einstiegspreis für den 4,20 Meter langen Crossover sinkt auf 12.983 Euro (alle Preise netto).

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives