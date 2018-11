Was Sie bei der Übergabe von Diensträdern beachten sollten

Dienstrad-Überlassungsvertrag Was Sie bei der Übergabe von Diensträdern beachten sollten

Doch nicht nur die individuelle Mobilität mit Fahrrad und Auto soll umweltfreundlicher werden, auch öffentliche Verkehrsmittel sieht die Bundesregierung als wichtige Mobilitätslösung. Ab 2019 wird deswegen das steuerfreie Jobticket wieder eingeführt. So sollen Pendler animiert werden, anstelle des eigenen Fahrzeugs vermehrt auf Bus und Bahn umzusteigen.

Von der neuen Regelung profitieren nicht nur normale Fahrräder, sonder auch E-Bikes und Pedelecs. Sie dürfen nicht nur betrieblich oder für den Arbeitsweg eingesetzt werden, sondern ab kommenden Jahr auch für private Fahrten. Mit diesen Maßnahmen will die Bundesregierung die weitere Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen vorantreiben. Ein weiterer wichtiger Baustein dabei ist die halbierte Bemessungsgrundlage bei Elektro- und Hybridautos. Für Autos, die von 2019 bis 2021 angeschafft werden, gelten dann 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises als Bemessungsgrundlage für die Berechnung des geldwerten Vorteils.

Aktuell werden Arbeitnehmer mit Dienstfahrrad so behandelt wie ihre Kollegen mit Firmenwagen: Die private Nutzung des Rades muss mit ein Prozent des Bruttolistenpreises versteuert werden. Ab Januar 2019 fällt diese pauschale Besteuerung weg. Damit will die Bundesregierung Anreize für Unternehmen und Arbeitnehemer schaffen, auf die klimafreundliche Fortbewegungsart zu setzen.

