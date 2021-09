Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Elli ist im Volkswagenkonzern für alle Themen rund um Laden und Energie zuständig. Das Unternehmen bietet neben Strom unter anderem Wallboxen, einen Ladedienst und Dienstleistungen für E-Auto-Flotten an.

VW -Tochter Elli bietet ab sofort intelligente Haushaltsstrom-Verträge für E-Autofahrer an. Nutzer des neuen " Volkswagen Naturstrom Connect"-Tarifs können über eine App ein intelligentes Lademanagement nutzen und so Prämienpunkte sammeln. Über diese lässt sich die Stromrechnung laut Anbieter pro Jahr um bis zu 100 Euro reduzieren. Der monatliche Preis richtet sich nach Region, Haushaltsgröße und Vertragslaufzeit.

