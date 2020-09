Mit einem Sondermodell des Forester feiert Subaru seinen 40. Geburtstag in Deutschland. Das Allrad-SUV wartet in der "Edition Sport 40" unter anderem mit schwarzen und orangenen Zierteilen an der Karosserie und im Innenraum, 18-Zoll-Felgen und Panorama-Glasschiebedach auf. Außerdem ist ein Assistenten-Paket mit Spurwechsel- und Totwinkelwarner sowie weiteren Helfern an Bord. Den Antrieb übernimmt ein 2,0-Liter-Boxerbenziner mit Mildhybridtechnik und 150 PS Leistung, der an eine stufenlose Automatik gekoppelt ist. Die Preise starten bei 33.325 Euro netto.

Das erste Subaru-Modell startete im Oktober 1980 in Deutschland. In Japan begann die damalige Tochter von Fuji Heavy Industries bereits 1953 mit dem Fahrzeugbau. Heute zähl die Kombination von Allradantrieb und Boxermotor zu den Spezialitäten der Marke.