Extras nur in Paketen

Audi Q2 (2021) Extras nur in Paketen

Der Skoda Octavia RS ist nun bestellbar. Als Limousine kostet der 245 PS starke und bis zu 250 km/h schnelle Sportler ab 32.389 Euro (alle Preise netto), die Kombiversion ist rund 588 Euro teurer. Zum Marktstart sorgt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe für die Kraftübertragung, ein manuelles Sechsgang-Getriebe wird später erhältlich sein. Ab Werk sind bei den RS-Varianten unter anderem18-Zoll-Alus, Matrix-LED-Scheinwerfer, spezifische Front- und Heckschürzen, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben sowie Sportsitze und Leder-Sportlenkrad an Bord. Die ersten Kunden erhalten das Sondermodell "First Edition" zum Einstiegspreis; hier gehört das rund 1.151 Euro teure Navigations- und Infotainmentsystem Columbus zur Serienumfang.

Der Octavia RS steht in den Startlöchern. Schnellentschlossene werden mit einer Extra-Edition belohnt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings