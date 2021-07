Der 4,87 Meter lange Allrad-Kombi ist seit Mai in sechster Generation auf dem Markt. Angetrieben wird er von einem 169 PS starken 2,5-Liter-Boxerbenziner; die Kraftübertragung an alle vier Räder erfolgt über ein stufenloses CVT-Getriebe. In der Basisversion kostet der Japaner 33.697 Euro netto.

Zur Serienausstattung zählen elektrisch einstellbare Vordersitze, beheizbares Lederlenkrad, Zwei-Zonen-Klimaautomatik sowie LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und adaptivem Fernlicht. Die Dachlast beim stehenden Fahrzeug beträgt 318 Kilogramm, so dass die neue Variante auch für die Nutzung von Dachzelten geeignet ist. Die anderen Outback-Ausstattungslinien verfügen im Stehen über eine Dachlast von 185 Kilogramm.

