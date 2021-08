Die erste Tuchfühlung mit einem Vorserienmodell bescheinigt dem neuen 308 Kombi eine durchaus wertige Anmutung und vor allen Dingen – das fällt ins Auge – eine technoide Ausrichtung. Nicht nur, dass der Touchscreen in der Mittelkonsole mit zehn Zoll groß ausfällt, das ist ja inzwischen Usus. Aber am unteren Ende des Monitors befindet sich eine berührungsempfindliche Display-"Leiste", die variabel mit so genannten Shortcuts belegt werden kann, um die persönlich bevorzugten Funktionen schneller anzusteuern. Aus Bediener-Sicht hätte es dennoch nicht geschadet, wenn zumindest für die Klimaanlage eine direkte Schnittstelle bestanden hätte und man nicht erst das Menü bemühen hätte müssen, um kurz die Temperatur zu verändern. Doch die Ästheten haben sich durchgesetzt, und die dezente Innenarchitektur darf ja auch als gelungen durchgehen.

Analog zum Vorgänger ist der Kombi vor allem nutzwertorientiert, lockt insbesondere mit einem großen Heckabteil. So verbergen sich hinter der elektrisch angetriebenen Kofferraumklappe 1.634 Liter Laderaumvolumen, womit der Franzose auf ähnlichem Level wie der Volkswagen Golf rangiert. Clevere Details wie verschieden große Boxen im Ladeabteil optimieren außerdem das Lademanagement.

Nach WLTP verbraucht er gemittelt rund viereinhalb Liter (Diesel) respektive etwa fünfeinhalb Liter (Benziner). Wohin die Reise antriebsseitig geht, lässt sich beim Studium des Modellprogramms rasch ausmachen: Demnach gibt es lediglich eine einzige Selbstzünder-Variante mit 130 PS zu Preisen ab 24.537 Euro, aber zwei PHEV-Versionen, startend mit 180 PS ab 31.848 Euro. Allerdings ist diese Version mit bis zu 7.178 Euro förderfähig, was beim Kauf berücksichtigt werden muss. Und wer einen Plug-in-Hybriden als Dienstwagen fährt, profitiert davon, dass als Bemessungsgrundlage für die Versteuerung privater Fahrten nur die Hälfte des Bruttolistenpreises veranschlagt wird. Beim PHEV gehört eine 12,4 kWh große Lithium-Ionen-Batterie zum Standard, die rund 60 Kilometer rein elektrische Fahrt nach WLTP-Zyklus erlaubt. Wer sie fleißig nutzt, kann auf diese Weise tatsächlich umweltschonend unterwegs sein.

