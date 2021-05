Neben dem auch mit Doppelmotor-Allradantrieb ausgerüsteten Crossover sollen bis 2025 sieben weitere Modelle der bZ-Familie auf den Markt kommen. Insgesamt will der Konzern bis Mitte des Jahrzehnts 15 Batterie-Fahrzeuge auf die Straße bringen, darunter auch Mikro-Mobile wie das Kei Car C+Pod.

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Mit der Studie Concept bZ4X gibt Toyota auf der Auto Show in Shanghai (bis 28. April) einen Ausblick auf sein erstes Batterie-Elektroauto. Das gemeinsam mit Subaru entwickelte Kompakt-SUV basiert auf der neuen Elektro-Plattform e-TNGA soll 2022 in Serie gehen. Als Produktionsstandorte sind Japan und China vorgesehen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021