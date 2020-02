Autobahnmaut in Österreich

Die Langzeitmiete der Fiat Tipo läuft über 24 Monate und mit einer jährlichen Laufleistung von 40.000 Kilometern. In der Rate sind untere anderem Wartung, Verschleißreparaturen sowie das Schadensmanagement enthalten. Die Business Line Ausstattung enthält unter anderem Totwinkel- und Notbremsassistent, ein Navigationssystem inklusive DAB+ und Telefonschnittstelle, Sitzheizung vorn sowie einen Abstandstempomat.

TMS nutzt die Fahrzeuge im Rahmen einer Langzeitmiete der Leasys, ein Mobilitätsdienstleister und Tochterunternehmen der FCA Bank. Karsten Borkowsky, Country Manager in Deutschland für Leasys: "Die Langzeitmiete setzt sich immer mehr als Konzept für eine neue Art der Mobilität durch, bei der eher die Nutzung als der Besitz eines Fahrzeuges im Vordergrund steht. Flexibiltät, Nachhaltigkeit und Kostenersparnis sind die wichtigsten Argumente. Mit dem Fleet Management von Leasys haben wir nun ein Mobilitäts-Angebot, das den Anforderungen der Flotten-Kunden in Deutschland gerecht wird und FCA Modelle deutlich attraktiver positioniert."

Die Trademarketing Service GmbH (TMS) setzt für ihren Außendienst auf Autos von FCA. Es handelt sich um 102 Fiat Tipo Kombi Business Line, die für einen bedeutenden Markenartikel-Hersteller in ganz Deutschland unterwegs sein sollen. Die Autos betreibt TMS, ein Vertriebsspezialist aus Frankfurt am Main.

In diesen Tagen übernehmen über 100 Außendienstmitarbeiter bei TMS ihre neuen Dienstwagen. Die Autos laufen in Langzeitmiete über Leasys.

