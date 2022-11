Video | firmenauto Kongress Wie unabhängige Schadennetzwerke Kosten senken

Der Elektroauto-Boom in den Firmen-Fuhrparks hält an. Erst die deutlichen steuerlichen Subventionen für Dienstwagenfahrer, dann die CO2-Vorgaben der Unternehmen. Gleichzeitig mit dem E-Auto Boom steigt die Vielfalt an Herstellern, die in die Car Policy aufgenommen werden und damit auch die Komplexität im Aftersales-Bereich. Außerdem werden die Fahrzeuge immer komplexer, die Dienstwagenfahrer zunehmend anspruchsvoller und die Reparaturen deutlich teurer. Elektroautos sind im Vergleich teurer in der Reparatur als Pkw mit Verbrennungsmotoren. Besonders die Herstellervorgaben, bei Kollisionen und Airbagauslösung den Akku zu tauschen, treibt die Kosten hoch. Auch ein Marderbiss an der Hochvoltverkabelung kann schnell bis zu 7.000 Euro kosten.

Reparaturprozesse auf dem Prüfstand

Alles Gründe, warum Fuhrparks traditionelle Strukturen überdenken und ihre Reparaturprozesse auf den Prüfstand stellen sollten. Hier sind neue Lösungsansätze notwendig:

Berücksichtigen Sie Schäden und den Reparaturprozess in Ihrer TCO-Betrachtung?

Haben Sie schon einmal von TCR gehört?

Ein Ökosystem im Reparaturmanagement kann alle Beteiligten vernetzen und ermöglicht Flexibilität im Reparaturnetz

