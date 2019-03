Vertrieb VW Financial Services

Vertrieb VW Financial Services Mobilitätsmanagement im Fokus

Vertrieb VW Financial Services

Vimcar bietet eine neue Flottenmanagement-Lösung für Fahrzeuge ohne OBD-Schnittstelle. Eine integrierte Sim-Karte sendet alle nötigen Daten direkt an eine mobile App.

Who is Who Pkw