Volvo C40/XC40 Recharge Pure Electric Fahrbericht mit neuen Antrieben

Volvos kompakte Elektroauto-Range erfordert schon ein bisschen finanzielle Puste. Unter 47.500 Euro geht nichts mehr. Das sind allerdings über 1.000 Euro weniger, als man für C40 und XC40 (beide gleich teuer) noch vor etwa einem Jahr bezahlt hat. Dennoch viel Geld für 4,44 Meter Auto. Aber auch viel Leistung. Der kompakte Schwede startet mit 235 PS und legt schon eine ziemlich sportive Art an den Tag. Lediglich 7,3 Sekunden sollen bis 100 km/h vergehen.

Volvo Singlemotor-C40

Schnappen wir uns also einen Singlemotor-C40 und erklimmen die Serpentinen, die zum Obersalzberg im Berchtesgadener Land führen. Die Schilder weisen für manche Streckenabschnitte 24 Prozent Steigung aus. Und jetzt offenbart der Volvo auch fahrerisch einen Unterschied zum Vorgänger – Antriebseinflüsse in der Lenkung gibt es nämlich keine. Wer die Vorteile der neuen Antriebe allerdings genießen möchte, muss zur 252 PS starken Ausführung mit 79 statt 66 kWh Nettobatteriekapazität greifen.

Foto: Volvo Der kompakte Schwede startet mit 235 PS.

200 Kilowatt mehr Ladeleistung

Dann kommt man auch in den Genuss der auf 200 Kilowatt angehobenen Ladeleistung. Auf diese Weise vollzieht sich eine Ladung von 10 auf 80 Prozent binnen 28 Minuten. Mit der kleinen Batterie dauert das gleiche Szenario 34 Minuten, und das, obwohl man in absoluten Werten weniger Energie geladen hat. Allerdings kostet das Plus an Ladeleistung und Speicherkapazität 5.500 Euro Aufpreis. Das muss man sich gut überlegen. Die nach WLTP-Norm erfasste Reichweite steigt im Mittel von 478 auf 575 Kilometer.

Foto: Volvo Volvos Kompaktmodelle könnten ein Update des Infotainments gebrauchen.

Ganze 50.378 Euro (alle Preise netto) zahlt, wer doppelmotorig und dann mit 408 PS unterwegs sein will. Die Leistung entspricht zwar exakt jener der Vorgänger-Variante, aber dennoch haben die Aggregate nichts mehr mit den Vorgängern zu tun. Vorn kommt neuerdings nämlich eine fremderregte Asynchron-Maschine zum Einsatz, die zwar nicht ganz so effizient arbeitet wie die permanenterregten Synchronmaschinen (so wie das Triebwerk an der Hinterachse). Der Vorteil besteht allerdings in der Reduktion der Schleppmomente. Fährt man die Last an der Vorderachse herunter, läuft der Motor mit nur geringem Widerstand mit. Der Verbrauch sinkt. Waren es 23,8 kWh Stromverbrauch je 100 Kilometer zuvor, sind es nun l17,6.

Drehmomentverläufe angepasst

Außerdem haben die Ingenieure die Drehmomentverläufe angepasst und die Antriebscharakteristik heckbetont ausgelegt. Der Wechsel auf die starke Variante lässt die Mundwinkel noch eine Spur weiter nach oben schnellen. Beide Aggregate gemeinsam wuchten den 2,2-Tonner wirklich schmissig auf Tempo. Der Sprint auf Landstraßengeschwindigkeit ist nach 4,8 Sekunden abgehakt. Und selbst die abgeregelten 180 km/h sind im Handumdrehen erreicht.

Foto: Volvo Mindestens 39.916 Euro müssen investiert werden.

C40 oder XC40, diese Frage muss ein potenzieller Kunde noch für sich beantworten. Fährt man beide im Vergleich, kann man die Unterschiede recht gut spüren. Der deutlich höhere (5,5 Zentimeter) XC durchläuft Kurven nicht ganz so sportiv, fühlt sich mehr nach SUV an.

Was Volvos Kompaktmodelle in Kürze gebrauchen könnten, wäre ein Update des Infotainments. Sowohl bezüglich der Bedienlogik wie auch in der Funktionalität geht da heute mehr.

Volvo C40 / XC40 Recharge Pure Electric – Technische Daten

Fünftüriges SUV XC40 und Coupé C40 der Kompaktklasse

Länge: 4,44 Meter

Breite: 1,87 Meter (mit Außenspiegeln: 2,03 Meter)

Höhe: 1,65 Meter (Coupé 1,59 Meter)

Radstand: 2,70 Meter

Kofferraumvolumen: 452 – 1.328 Liter

vorderes Kofferraumfach 31 Liter

Volvo XC 40 Recharge Pure Electric (Single Motor)

Elektroantrieb mit Permanentmagnet-Synchronmotor mit 238 PS

maximales Drehmoment: 420 Nm, Heckantrieb

1-Gang-Getriebe

Batteriegröße: 69 kWh (Brutto)

Reichweite: 477 Kilometer (WLTP kombiniert)

max. Ladeleistung 150 kW

0-100 km/h: 7,3 s

Vmax: 180 km/h

Stromverbrauch: 17,1 kWh (WLTP, kombiniert)

Preis: ab 39.916 Euro

Volvo XC 40 Recharge Pure Electric (Single Motor, extended Range)

Elektroantrieb mit Permanentmagnet-Synchronmotor mit 252 PS

maximales Drehmoment: 420 Nm, Heckantrieb

1-Gang-Getriebe

Batteriegröße: 82 kWh (Brutto)

Reichweite: 581 Kilometer (WLTP, kombiniert)

max. Ladeleistung 200 kW

0-100 km/h: 7,3 s

Vmax: 180 km/h

Stromverbrauch: 16,6 kWh (WLTP, kombiniert)

Preis: ab 44.538 Euro

Volvo XC40 Recharge Pure Electric (Twin Motor)

Elektroantrieb mit vorne: Asynchronmotor mit 150 PS

maximales Drehmoment: 250 Nm

hinten: Permanentmagnet-Synchronmotor mit 258 PS

maximales Drehmoment: 420 Nm

Systemleistung: 408 PS

Allrad, 1-Gang-Getriebe

Batteriegröße: 82 kWh (Brutto)

Reichweite: 529 - 550 Kilometer (WLTP, kombiniert)

max. Ladeleistung 200 kW

0-100 km/h: 4,8 s

Vmax: 180 km/h

Stromverbrauch: 17,6 kWh (WLTP, kombiniert)

Preis: ab 50.378 Euro

Volvo C40 / XC40 Recharge Pure Electric – Kurzcharakteristik

Warum: weil Volvos Kompakter jetzt richtig effizient ist

Warum nicht: Weil das Infotainment überholt ist

Was sonst: Audi Q4 e-tron, Mercedes EQA, BMW iX1, Lexus UX 300e, Volkswagen ID.4

Wann kommt er: ab sofort