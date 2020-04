So hilft die Branche

firmenauto Corona-Ticker So hilft die Branche

Im Zuge der Corona-Beschränkungen forcieren immer mehr Autohersteller für ihre Kunden digitale Bestellmöglichkeiten. Volvo nennt sein Online-Angebot "Stay Home Store". In zunächst sieben europäischen Ländern- neben Deutschland noch in Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Großbritannien und den Niederlanden - können Volvo-Kunden ihr Wunschfahrzeug kontaktlos mittels der digitalen Plattform ordern. Auf Wunsch wird das Fahrzeug direkt vor die Haustüre geliefert.

Wer wegen der Corona-Beschränkungen ein Auto kaufen möchte, aber nicht ins Autohaus gehen will oder darf, besucht das Internet. Auch Volvo hat jetzt einen digitalen Verkaufsshop eröffnet.

