Erste Hilfe in Corona-Zeiten

Erste Hilfe in Corona-Zeiten Pflicht zur Hilfe bleibt bestehen

Erste Hilfe in Corona-Zeiten

Wie rigide der "Curve Speed Assist" (CSA) eingreift, lässt sich an den eigenen Geschmack anpassen. Der Helfer zählt zum Funktionsumfang des Assistenz-Pakets "Pilot Assist", das bei allen Modellen der 90er-Familie zur Serienausstattung zählt. Bei den kleineren 60er-Modellen ist es optional zu haben.

Volvo ergänzt sein Programm an elektronischen Helfern um einen Kurvenassistenten. Das auf Knopfdruck aktivierbare System erkennt auf Basis von Navigationsdaten zu hohes Tempo beim Anfahren einer Kurve und bremst das Fahrzeug selbstständig ab. Nach Durchfahren der Straßenbiegung beschleunigt das Auto wieder – ebenfalls ohne Zutun des Fahrers.

Wer zu schnell um die Kurve fährt, landet im Graben. Oder auf der Gegenfahrbahn. In einem Volvo soll das künftig nicht mehr passieren.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw