Skoda Scala, VW Golf 8 und Co.

Skoda Scala, VW Golf 8 und Co. Die neuen Kompaktwagen 2019

Das neue Sondermodell mit einem vom Hersteller angegebenen Preisvorteil von bis zu 1.680 Euro soll vor allem die Nachfrage bei Familien ankurbeln. Bei dieser Zielgruppe hat der Caddy zuletzt starke neue Konkurrenz in Form des Trios Citroen Berlingo, Peugeot Rifter und Opel Combo bekommen.

Mit City-Notbremssystem und aufgewerteter Optik wartet der VW Caddy als Sondermodell "Xtra" auf. Zu Preisen ab 17.647 Euro (alle Preise netto) verfügt der Hochdachkombi zudem unter anderem über Leichtmetallräder, silberne Dachreling und Klapptische an der Rückenlehne. Für den Antrieb stehen zwei 2,0-Liter-Diesel mit 75 PS und 150 PS sowie ein Erdgasmotor mit 1,4 Litern Hubraum und 110 PS zur Wahl. Für die Kraftübertragung sorgt eine manuelle Fünfgangschaltung oder ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.

VW Caddy Xtra Mehr Extras an Bord

Who is Who Pkw