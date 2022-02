Der rund 4,70 Meter lange Fünf- bis Siebensitzer würde sich mit dem durchgesickerten Listenpreis in ähnlichen Regionen bewegen wie die Konkurrenten Mercedes e-Vito und Opel Zafira e-Life. Das konventionell angetriebene Schwestermodell VW Multivan startet bei rund 45.000 Euro. Wer den Betrag in ein anderes E-Auto investieren wollte, könnte sich unter anderem einen Volvo XC40, einen Ford Mustang Mach-E AWD mit großer Batterie oder ein Tesla Model Y LR AWD leisten.

Der elektrische Bulli-Nachfolger VW ID Buzz soll knapp 50.500 Euro (alle Preise netto) kosten. Das berichtet die Zeitschrift "Automobilwoche" knapp einen Monat vor der Premiere des batteriebetriebenen Busses. Auf die Straße kommen soll das Modell im September. Nach Abzug der Umweltprämie, blieben für Käufer noch rund 42.000 Euro zu zahlen – allerdings ist fraglich, in welcher Form diese über das Jahresende hinaus fortgeführt wird.

