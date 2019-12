Alternativ kann der Kunde die Version Style mit einem 1.5 TSI mit 150 PS kombinieren. Mit Handschaltung kostet die stärkere Version rund 25.200 Euro, mit 7-Gang-Doppelkupplung rund 26.900 Euro. Ausschließlich mit 1.5 TSI und manueller Schaltung wird die alternativ bestellbare Ausstattung R-Line angeboten. Hier starten die Preise bei rund 27.560 Euro. Besonderheiten der Ausstattung sind Stoßfänger im R-Styling, Sportfahrwerk, Sportlenkrad, Progressivlenkung, Sport-Komfortsitze, elektrische Lendenwirbelstütze, Parkpiepser und Regensensor. Ausgeliefert werden die in Osnabrück produzierten T-Roc ab dem ersten Quartal 2020.

Für das im August offiziell vorgestellte T-Roc Cabriolet nimmt VW ab sofort Bestellungen entgegen. Die Preise für den 2+2-Sitzer mit vollautomatischem Stoffdach starten bei rund 23.100 Euro (alle Preise netto). Gegenüber dem T-Roc mit Stahldach sind das rund 5.000 Euro Aufpreis. Basis ist das T-Roc Cabriolet 1.0 TSI mit 115 PS in Kombination mit manuellem Sechsgang-Getriebe in der Ausstattung Style. Diese bietet 17-Zoll-Leichtmetallräder, Lederlenkrad, höhenverstellbare Vordersitze, elektronische Parkbremse, Klimaanlage, Fensterheber, Radio, USB-Buchsen, Gespannstabilisierung, Spurhalteassistent, Fußgängererkennung, LED-Tagfahrlicht und das auch während der Fahrt bis Tempo 30 sich auf Knopfdruck öffnende Stoffdach.

