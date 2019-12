Für 2020 sind erste Tests geplant, ein Jahr später will man das Projekt in einen Probebetrieb überführen. Für 2022, wenn Katar die Fußball-WM ausrichtet, ist dann ein Regelbetrieb geplant. Allerdings sollen die Fahrzeuge ausschließlich auf teilfixierten Routen im Bereich West Bay eingesetzt werden. VW sieht darin ein Leuchtturmprojekt, in dessen Rahmen ein ganzheitliches Ökosystem für autonomes Fahren entsteht, welches als Blaupause zur Transformation urbaner Mobilität dienen soll.

VW Nutzfahrzeuge und der Qatar Investment Authority (QIA) haben vereinbart, bis 2022 eine flotte autonom fahrender Shuttlefahrzeuge und Busse in das öffentliche Nahverkehrssystem der katarischen Hauptstadt Doha integrieren zu wollen. Eine entsprechende Vereinbarung für das "Project Qatar Mobility" wurde jetzt von Vertretern des Autokonzerns und des Emirats unterzeichnet.

Bei der Fußball-WM in Katar soll in Doha eine Flotte autonomer VW-Busse VIP transportieren.

VW ID Buzz in Katar Shuttle für Fußball-WM

