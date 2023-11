VW Tiguan III Bestellstart

Volkswagen hat die Bestellbücher für die dritte Generation seines Kompakt-SUV Tiguan geöffnet und damit weitere Preise veröffentlicht. Einstiegsmotorisierung ist der 30.756 Euro (alle Preise netto) teure Mildhybrid-Benziner 1.5 eTSI, der via Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe seine 96 kW/130 PS an die Vorderräder leitet. In der namenlosen Basisausstattung bietet das SUV 17-Zoll-Aluräder, Lederlenkrad, Infotainment-System mit 12,9-Zoll-Touchscreen, Climatronic, schlüsselloses Startsystem, Fernlicht-Automatik, Regensensor und einige weitere Assistenzsysteme.

Auslieferungen ab Februar 2024

Alternativ ist der Tiguan zunächst zu Preisen ab rund 34.450 Euro in der Basisversion in Kombination mit 150 PS starkem Diesel 2.0 TDI mit 7-Gang-DSG bestellbar. Neben der Basis bietet VW außerdem die Ausstattungen Life (ab 32.773 Euro), Elegance (ab 38.571 Euro) sowie R-Line (ab 39.664 Euro) an. Ab der Version Life ist der Tiguan zu Preisen ab 34.454 Euro auch mit 150 PS starken Variante des 1.5 eTSI kombinierbar. Wer sich für Elegance oder R-Line entscheidet, hat nur die Wahl zwischen Diesel und Benziner mit 150 PS.

Erste Auslieferungen des Kompakt-SUV sind für Februar 2024 vorgesehen. Später im Jahr will VW das Angebot an Antriebsvarianten unter anderem um eine Plug-in-Hybridversion mit 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite erweitern.