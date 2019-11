Lease Plan Click and Drive

Ob e-Crafter oder ABT e-Caddy: Für alle Elektro-Kunden will VW Nutzfahrzeuge dazu den bargeldlosen Zugang zu einem der weltweit größten Ladenetze schaffen. Das sogenannte e-Charge-Angebot mit einer jährlichen Grundgebühr von knapp 60 Euro umfasst europaweit 110.000 Ladepunkte, die mittels einer entsprechenden Karte oder App freigeschalten werden können. Die e-Charge App übernimmt aber nicht nur das Freischalten, sie liefert auch alle Infos zu den Ladesäulen und kann den Fahrer auf Wunsch an die Stationen navigieren. Mit einer Transaktionsübersicht unter volkswagen-e-charge.com und einer monatlichen Abrechnung soll e-Charge zudem maximal kostentransparent eingesetzt werden können.

Auch in Sachen e-Crafter gibt es Neuigkeiten: So ist der 100 kW starke Elektro-Transporter ab sofort ab 53.900 Euro netto zu haben – exklusive Umweltbonus. Seine Zuladung beziffert VW Nutzfahrzeuge auf 998 Kilogramm, das Laderaumvolumen beträgt 10,7 Kubikmeter. Dank der 35,8 kWh fassenden Antriebsbatterie bringt es der maximal 90 km/h schnelle e-Crafter auf eine Reichweite (gemäß WLTP) von bis zu 115 Kilometern. Wird er an einer CCS-Ladestation mit 40 kW mit Energie versorgt, sollen bis zu einem Batterieladestand von 80 Prozent genau 45 Minuten vergehen.

Der ABT e-Caddy ist mit einem Elektroantrieb aus dem Hause ABT e-Line ausgestattet, der es auf 83 kW und 200 Nm Drehmoment bringt. Die Unterflurbatterie ist mit einer Kapazität von 37,3 kWh gut für eine Reichweite von bis zu 159 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit des Elektro-Caddy beträgt im Normalfall 90 km/h, optional sind bis zu 120 km/h drin. Der Transporter ist als Kombi und als Kastenwagen mit einem 4,2-Kubikmeter-Laderaum verfügbar. An einer 7,2 kW-Wallbox kann seine Batterie in rund fünf Stunden wieder komplett aufgeladen werden. Wird der CCS-Schnellladestandard mit 50 kW genutzt, vergehen bis zu einem Batterieladestand von 80 Prozent nur rund 50 Minuten.

VW Nutzfahrzeuge bringt den ABT e-Caddy an den Start: Die ersten Einheiten des Elektrotransporters in Langversion sind demnach ab sofort bei ausgewählten VW Nutzfahrzeuge-Händlern und ABT e-Line Partnern bestellbar. Der Kastenwagen wird ausschließlich im Leasing angeboten.

