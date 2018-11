Müssen neue Pneus her, sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass Winterreifen seit dem Produktionsdatum 01.01.2018 das sogenannte Schneeflockensymbol – ein Berg mit drei Spitzen – aufweisen müssen. Nur so gekennzeichnete ­Reifen erfüllen einen herstellerübergreifenden Standard.

Die Faustregel "von Oktober bis Ostern" dürfte selbst Führerscheinneulingen geläufig sein: Weil es in Deutschland keine Winterreifenpflicht mit offiziellem Zeitfenster gibt, soll der Leitspruch an den Reifenwechsel erinnern. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sieht lediglich eine den Witterungsverhältnissen angepasste Bereifung vor. Gute Sommerreifen zeigen an milden Wintertagen und bei trockener Straße eine gleichwertige Performance wie Ganzjahres- oder Winterreifen mit der Abkürzung M+S oder dem Three-Peak-Mountain-Snowflake-Symbol. Wer allerdings bei geschlossener Schneedecke und Minustemperaturen mit Sommerreifen unterwegs ist, dem drohen neben einem Punkt in Flensburg Geldbußen von 60 bis 80 Euro. Bei einem Unfall werden 120 Euro fällig. Zudem ist eine Kürzung des Schadensersatzes wegen grober Fahrlässigkeit wahrscheinlich.

