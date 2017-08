Citroën Deutschland: Dittmar neuer Leiter Businesskunden

Zum 1. September 2017 übernimmt Steffen Dittmar (46) die Leitung der Abteilung Businesskunden und Nutzfahrzeuge bei Citroën Deutschland. Dittmar war unter anderem in verschiedenen leitenden Positionen bei LeasePlan Deutschland, Renault Trucks, Fiat Group Germany sowie in den Jahren 2010 bis 2013 bereits bei der Groupe PSA tätig. Zuletzt leitete er den Bereich Nutzfahrzeuge und Remarketing bei Hyundai Motor Deutschland. "Ich freue mich sehr, zur Groupe PSA zurückzukehren und auf meine neue Aufgabe bei Citroën Deutschland. Ich bin sicher, dass ich dank meiner vielfältigen Erfahrungen im B2B- und Nutzfahrzeugbereich einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf die Wachstumsziele bei der Citroën Deutschland GmbH leisten kann", so Steffen Dittmar.