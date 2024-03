Personalien Europcar Neues Führungsteam

Intern statt Extern: Nach dieser Devise besetzt die Europcar Mobility Group Germany den frei gewordenen Posten des Director Operations. So übernimmt Michael Krikken, bisher Director Fleet Operating und Van & Truck, ab sofort die Position des Director Operations und bleibt zudem bis auf Weiteres für den Bereich Van & Truck zuständig. Die Verantwortung für Fleet Operating geht an Christopher Alting, bisher Director Fleet, der damit den gesamten Fleet-Bereich leitet und diesen gemeinsam mit den Teams weiterentwickeln wird. Daniela Obst wird als Director Transformation zudem festes Mitglied in der deutschen Geschäftsführung.

Mit dem neuen Führungsteam will Europcar den Transformationsprozess fortsetzen. „Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft und möchten an dieser Stelle auch einen Dank an unsere Kunden und Partner für ihre fortlaufende Unterstützung aussprechen“, sagt Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. Gleichzeitig dankt er Feldheim: „Wir danken Joerg für sein Engagement und seine Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“