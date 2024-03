Dataforce Marken-Loyalität Heimlicher Gewinner

In Deutschland werden im Jahr zwischen 2,8 und 3,6 Millionen Pkw im Jahr neu zugelassen. In der Vergangenheit hat das für immer mehr Autos auf den Straßen gesorgt, 2021 waren es 48 Millionen Einheiten. Doch das hat sich nun geändert, seit 2022 stagniert erstmals auch der Bestand an privat genutzten Pkw. Die Folge: Ein Hersteller kann nur noch wachsen, wenn er Wettbewerbern Kunden wegnimmt und gleichzeitig einen großen Teil seiner bisherigen Käufer hält.

Wechselbereitschaft auf Rekordniveau

Die Wechselbereitschaft unter Autokaufenden erreicht Rekordwerte. Von 2013 bis heute sank die durchschnittliche Kundentreue um fast 10 Prozentpunkte. Neue Marktteilnehmer und der Übergang zur Elektromobilität verstärken diesen Trend. Immer wieder belegen die Dataforce Studien eine erhöhte Wechselbereitschaft, die durch den Umstieg auf die Elektromobilität noch weiter verstärkt wird.

Strategien von Audi und BMW

Im VW Konzern ist es nicht leicht für die einzelne Marke eine hohe Kundentreue zu erzielen, da die Kunden auch gerne zwischen den Konzernmarken wandern. Entscheidend ist daher, die Kundschaft im Konzern zu halten und Käuferinnen und Käufer von anderen Marken zu gewinnen. Wie das erfolgreich funktionieren kann, zeigt Audi aktuell mit den neuen e-tron Modellen. Hier stammen 55 Prozent der Kundinnen und Kunden von der Konkurrenz, unter anderem 14 Prozent von BMW und Mercedes.

BMW X-Reihe und Coupes führend in der Kundentreue

BMW dagegen ist besonders gut darin, die bestehende Kundschaft an sich zu binden. So bleiben über die Hälfte der Kundinnen und Kunden der Marke und oft sogar dem jeweiligen Modell treu. Dabei sind es vor allem BMW der X-Reihe und die Coupes, die auch über einen Modellwechsel hinaus eine sehr hohe Bindung erzeugen. Die klassische Limousine und der Kombi werden dagegen häufiger gegen gleichwertige Modelle anderer Marken getauscht. Im Car Loyalty Report 2024 schafft es BMW in gleich 3 Segmenten an die Spitze. Der BMW 1er, BMW 4er und der BMW X5 sind bei der Modelloyalität in Ihren Segmenten führend.

Mazda – der heimliche Gewinner

Mazda überrascht im Car Loyalty Report 2024 und schaffte es im Car Loyalty Report 2024 schafft es hinter Dacia und Tesla in der Kategorie Markenloyalität aufs Podium. Mazda hat in den letzten 12 Jahren seine Kundentreue um 26 Prozentpunkte zu steigern. Besonders der Mazda CX-5 erweist sich als Erfolgsmodell, indem 76 Prozent dieses Mazda-Modell erneut wählen. Insgesamt bleiben 73 Prozent der Marke treu.

Was entscheidet über Kundenbindung?

Der Car Loyalty Report und die Car Loyalty Awards 2024 zeigen deutlich: Authentizität ist der Schlüssel zum Erfolg in der Automobilbranche. Hersteller, die es schaffen, sich als etwas Besonderes für ihre Kunden zu präsentieren, erzielen sowohl Kundenloyalität als auch Neukundengewinnung.